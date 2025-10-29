Addio a Guidi, il grande stopper chiamato Jack

"Oggi è volato nei campi di calcio del cielo Silvano Guidi detto "Jack", un grande ’stopper’ dell’Us Codigorese degli anni Sessanta", così lo ricordano sui social in tanti. Aveva 79 anni ed era ricoverato presso l’ex nosocomio codigorese a seguito di una grave malattia che l’aveva colpito e si è spento lunedì mattina. L’ultimo saluto gli verrà dato domani, alle 15,30, nella chiesa di San Martino nella cittadina di Codigoro.

E’ unanime il cordoglio, soprattutto fra gli amanti di quel calcio fatto di passione, impegno e del sentirsi parte di una comunità. Quel calcio che portarono la società granata a disputare una storica finale alla fine del campionato di calcio 1970/’71 valida per il passaggio in prima categoria. Al Paolo Mazza di fronte a 5mila tifosi la formazione del Codigoro batte con merito Comacchio per 3 a 1 e proprio "Jack", del cui soprannome si è perso la motivazione, implacabile stopper davanti alla difesa ebbe una menzione particolare, assieme a qualche altro compagno, di una prestazione che è rimasta sempre nel tifosi del Codigoro. Gioco per quasi tre lustri in quel ruolo ed era tifoso della Fiorentina, poiché per il talento calcistico venne visionato più volte non finendo nella compagine viola per un soffio. Lascia il figlio Marcello e tanti amici che piangono non solo il calciatore, ma l’uomo che si rimase in quel mondo aiutando le squadre a crescere ed anche chi lo conobbe dopo, per quel garbo ed un saluto che non faceva mai mancare.

c. c.