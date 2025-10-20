Addio a Leoni, presidente onorario di Anmi. Fu marinaio, politico e dirigente d’azienda

Ferrara piange la scomparsa di Dante Leoni, cavaliere della Repubblica e presidente onorario del gruppo Anmi di Ferrara, spentosi il 19 ottobre all’età di 105 anni. Uomo di profonda umanità e di grande coerenza, ha dedicato l’intera vita al lavoro, alla memoria e al servizio verso gli altri. Nato a Longastrino il 25 luglio 1920, da Floriano e Carlotta Scabbia, braccianti agricoli, Dante Leoni era un uomo semplice e generoso, che viveva a Ferrara con la moglie Giovanna e il figlio Massimiliano. La sua lunga vita è stata un viaggio attraverso la storia del Novecento, vissuto sempre con senso del dovere e spirito di solidarietà.

Arruolato nella Regia Marina il primo agosto 1939, prese parte al secondo conflitto mondiale imbarcato sulla corazzata Littorio e poi sugli incrociatori Luigi Cadorna e Giuseppe Garibaldi, partecipando alle principali operazioni nel Mediterraneo. Marinaio pluridecorato, fu testimone diretto delle pagine più difficili e decisive della storia italiana. Terminata la guerra, Leoni tornò alla vita civile con lo stesso rigore che aveva imparato in mare. Fu dirigente d’azienda, sindacalista e uomo politico, sempre attento ai valori della giustizia sociale e della dignità del lavoro.

A lui si devono anche numerose testimonianze scritte: sei libri, molti dei quali realizzati insieme al giornalista Sergio Felletti e ad altri collaboratori, che raccontano la sua esperienza personale e il mondo dei marinai italiani. "Dante è stato un self-made man, un uomo formato dalle esperienze di vita vissuta" ha scritto di lui Felletti, ricordandolo come una figura schietta, concreta e profondamente legata alle persone e alla comunità. Alla guida del gruppo Anmi di Ferrara, e poi come presidente onorario, Leoni ha rappresentato un punto di riferimento per i marinai ferraresi e non solo.

Il funerale è fissato per giovedì alle 15 al tempio crematorio, in Certosa.

Guendalina Ferro