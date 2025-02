Addio a Liana, maestra delle saline

Si è spenta mercoledì, all’età di 95 anni, l’ultima maestra delle saline di Comacchio. Liana Boccaccini è stata una vera pioniera dell’insegnamento quando, appena diplomata, nei lontani anni ‘50, ottenne la sua prima cattedra elementare nella piccola scuola creata per i figli dei lavoratori delle saline. Ad accompagnarla al lavoro era il marito in sella alla mitica Lambretta. Erano tempi eroici, una classe unica per bambini di tutte le età, dai 6 ai 10 anni.

Gli operai erano povera gente, le opportunità di studio, una eventualità remota. E la scuola in salina, insieme ai suoi coraggiosi insegnanti, sono stati la prima possibilità di riscatto per quei bambini. Una storia particolare, quella di Liana Boccaccini, che racconta un pezzo della storia del territorio lagunare, fatta di duro lavoro e voglia di costruire il futuro, cui la maestra ha contribuito con il suo prezioso impegno alla cattedra per garantire l’educazione alle generazioni di allora. Oggi, partendo dall’ospedale San Camillo, il corteo giungerà alle 15 nella chiesa parrocchiale di Porto Garibaldi, dove saranno celebrate le esequie.

v. f.