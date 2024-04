Addio a Lorena Bianchi, impegnata in politica e nella pallavolo

Verrà dato oggi pomeriggio alle 15,30 nella chiesa di Mezzogoro, l’ultimo saluto a Lorena Bianchi di 61 anni che lascia il marito Massimo Armari e l’adorato figlio Matteo. "E’ stata un assessore comunale – ricorda il sindaco di Codigoro Alice Zanardi – ma soprattutto un’amica, una compagna nella squadra di pallavolo e poi anche come allenatrice. Una donna perbene che lavorava, dopo l’esperienza a politica, in Copma facendo a volte anche le pulizie in comune e quando ci incontravamo era sempre una festa ed un’emozione per i tanti ricordi condivisi assieme. Un abbraccio forte ai familiari in questo momento". Colpita da una malattia subdola che una volta diagnosticata le ha lasciato pochi mesi di vita si è spenta all’ospedale del Delta. Col marito aveva aperto una cartoleria per qualche tempo anche se la sua passione era il ballo.