Addio a Luciano Marchetti Il ‘Doctor’ delle biciclette

L’ultimo commosso saluto al ‘Doctor’ delle due ruote. È scomparso all’età di 82anni Luciano Marchetti, storico meccanico di biciclette e motocicli con negozio in via XX Settembre. Marchetti era conosciutissimo e stimato in tutta la città. La saracinesca, purtroppo, stavolta si è chiusa definitivamente dopo quasi sessant’anni di attività. Luciano lascia l’amata moglie Romana e due figli. Da tutti era soprannominato ‘Scacio’ e ‘Doctor’, nomignolo quest’ultimo dovuto alla grande passione e capacità nel riparare le biciclette. I funerali saranno sabato alle 9.30 nella chiesa di Santa Francesca Romana, proprio nel quartiere dove per una vita ha lavorato.

Una passione per le biciclette e i motocicli che lo ha accompagnata da quando nel 1964 decise di iniziare il lavoro di meccanico delle due ruote. Da allora, fino all’ultimo giorno, è sempre stato presente in via XX Settembre 96 al servizio dei propri affezionati clienti, divenuti negli anni anche amici. La notizia della morte di Marchetti ha commosso tutti. Chi lo conosceva lo ricorda come una persona simpatica, disponibile e un grande lavoratore, come dimostrato dalla volontà di rimanere nella sua bottega a riparare biciclette fino all’ultimo. Un ricordo sincero dell’amico Giacomo Battara: "Luciano era una persona davvero speciale, con lui si poteva parlare di tutto, dallo sport, politica e tanto altro, sempre pronto alla battuta. Non si tirava indietro dal chiacchierare in compagnia. Un grandissimo lavoratore che svolgeva la propria professione con meticolosità e soprattutto tanta passione. Il ‘doctor’, come lo chiamavamo scherzosamente, era un vero artigiano dalla manualità naturale per tutto quello che c’era da aggiustare. Passavo tutti i giorni e lui non disdegnava mai di passare qualche momento in allegria. Luciano – conclude Battara – era prima di tutto un uomo dai grandi valori, amava la sua famiglia, a cui vanno le più sentite condoglianze. Ci mancherà molto. Ciao Luciano riposa in pace, sarai sempre il nostro ‘doctor’ delle due ruote".

Mario Tosatti