Addio a Luigi Bregoli Era il vigile buono

E’ scomparso ieri a 72 anni, Luigi Bregoli (foto) conosciutissimo d apprezzato in tutto il centese. Grande il cordoglio di tutti coloro che avevano avuto l’occasione di conoscerlo, ma soprattutto nell’ambiente della polizia locale in cui ha prestato orgogliosamente servizio dal 1974 al 2009. "Una persona calma, riflessiva, cordiale che sapeva gestire ogni situazione con buonsenso e tranquillità – è il ricordo lasciato nei colleghi – ha insegnato l’importanza del rispetto e dell’ascolto verso il prossimo ma anche dell’autorevolezza e del rispetto verso la divisa che portava con grande dignità ed orgoglio". Anche in pensione, è sempre stato accanto ai suoi colleghi e a tutti coloro che avevano bisogno trovando in lui sempre un aiuto. Il suo sorriso, un gesto affettuoso e una parola di conforto erano il suo biglietto da visita. Persona sempre disponibile, altruista e sempre pronta ad aiutare, aveva deciso di unirsi anche alla cordata lanciata per aiutare a ridare vita ad un asilo di Mirabello distrutto dal terremoto, donando un quadro da lui dipinto che è servito per raccogliere fond .L’ultimo saluto al vigile ’buono’ sarà domani nella chiesa di Corporeno alle 15.

l.g.