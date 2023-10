Addio a Manfrini, fornaio storico

Cordoglio nella comunità di Runco per la morte di Carlo Manfrini, fornaio e commerciante, un’istituzione in paese ma anche a Gambulaga, il suo paese d’origine. Si è spento a 75 anni martedì nella clinica Quisisana di Ferrara, dopo una lunga malattia. Il funerale si terrà domani a Gambulaga alle 9.30. Era un uomo splendido, generoso, attivo nel volontariato, sempre pronto ad aiutare le persone in difficoltà. Era un fornaio molto apprezzato, faceva parte della confraternita del buon pane ferrarese; nel suo negozio si trovavano sia le sue fragranti coppiette, ma anche le tante specialità ferraresi, salumi e dolci. Si era ritirato da alcuni anni, dalla morte del figlio Riccardo. La figlia Serena gestisce dei corsi per Ascom e ha affidato al Web un ricordo del padre "Non sei stato solo il mio Papino, ma lo sei stato per tanti ragazzi cresciuti con te a cui hai voluto davvero bene, così come a tutte le persone che hanno avuto la fortuna di incontrarti e conoscerti. Ho avuto una bellissima eredità, da parte tua, ed è l’empatia, il voler bene alle persone nonostante tutto. Spero ora tu abbia ritrovato la tranquillità che avevi perso e che Riccardo ti abbia accolto a braccia aperte. Ti voglio bene, tanto, anche se le tue manone non saranno più qui a stringere le mie". Si aggiunge al cordoglio il sindaco di Portomaggiore, Dario Bernardi, che è di Runco e aveva un affetto particolare per Carlo: "Per me è un momento molto triste. Carlo non era solo il fornaio di Runco da generazioni".

f.v.