Addio a Maria Luisa Capuzzo Artista e vedova del pittore Mario

Maria Luisa Capuzzo si è spenta ieri pomeriggio all’ospedale di Valle Oppio. La moglie del grande pittore del Delta Mario Capuzzo aveva 94 anni ed era ospitata da tempo presso la residenza di Casa Alma a Codigoro. Assieme al marito erano stati fra i testimoni dell’eccidio del muretto del Castello Estense nel ’43. Una rappresaglia che venne poi raccontata da Giorgio Bassani e cinematograficamente trasposta da Florestano Vancini, prendendo proprio spunto da disegni di Capuzzo. Intervistata dal Carlino il 12 novembre dello scorso anno, diceva che "quei tragici momenti sono indelebilmente impressi nella mia memoria, li rivivo spesso e mi rivedo nascosti dalla bruma sotto il portico con mio marito, che sul suo quaderno disegnava gli schizzi di quelle povere vittime". In aprile l’inaugurazione della mostra di Mario Capuzzo, al Palazzo del Vescovo, con una parte delle opere donate, nel 2021, dalla stessa moglie del pittore al Comune di Codigoro, e gli schizzi dell’eccidio tutti poi portati presso lo Iat a Pomposa, a perenne memoria della crudeltà dell’uomo.

Quadri e schizzi recuperati dall’usura del tempo da Maurizio Occhi, che ha assistito la defunta, e Gianni Farinella assieme alla moglie Carmen. Maria Luisa Frignani in Capuzzo, era anch’essa una pittrice, non del livello e del tratto del pittore del Delta, si firmava Marisa da Bondeno, ma andava sempre sui luoghi che voleva riprodurre con la tela ed i colori, cimentandosi anche per ore e ore nella riproposizione di un paesaggio o un monumento.

La sua vita è stata spesa a fianco del marito, condividendo con lui la permanenza sul barcone ormeggiato sul Po di Volano di fronte al Palazzo del Vescovo "con amici e clienti che salivano su quella stretta passerella per venire sulla barca col terrore di cadere in acqua". Sempre vicina al marito in ogni suo spostamento, ma anche dopo la scomparsa del marito si adoperò per conservare la sua memoria.

"Quando una persona muore si dimentica in fretta ciò che ha fatto – disse – ed io non voglio succeda", fu così che ideò l’Aprile Capuzziano, che si tenne per una quindicina d’anni a Codigoro, presso il Centro Sociale, ma nel 2002 quando si doveva celebrare il centenario, la prestigiosa manifestazione culturale si spostò a Bondeno.

cla. casta.