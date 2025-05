Addio a nonna Doralice, la più anziana di Ferrara: "Spallina fino all’ultimo"

La ‘nonna’ di Ferrara, a pochi mesi di distanza dalle 109 primavere, è partita per il viaggio senza ritorno. Doralice Bolognesi è stata la protagonista di una vita a cavallo dei millenni, attraversando le due guerre mondiali, arrivando all’epoca dell’intelligenza artificiale. La sua terra natìa, profuma di campagna e tradizioni. Ad Ambrogio, fuori Copparo, la famiglia Bolognesi aveva della terra da generazioni. Una grande casa rurale che Doralice abbandonò circa 25 anni fa dopo la scomparsa del marito. Da allora, abitava in un appartamento alla prima periferia del centro nella zona di via Bologna vicina a due dei tre figli. A ricordarla è la figlia Gilberta Aguiari. "La mamma era anagraficamente anziana ma ha sempre avuto una mente giovane – racconta con la voce rotta dalla commozione –. Fino a pochi mesi fa, si interessava a tantissime cose benché dopo la morte di mio fratello prima (24 anni fa) e di mia sorella dopo (quattro anni fa), le passioni erano un po’ calate". Non rinunciava, tuttavia, alla lettura del Carlino e a guardare le partite di calcio. Seguiva la serie A, simpatizzando per l’Inter, ma soprattutto per la Spal".

Bolognesi era una fucina di aneddoti, da cui i parenti – per generazioni – attinsero a piene mani. Si sposò col padre di Gilberta nel 1938, in pieno Fascismo. E quando in famiglia c’era bisogno di una consulenza storica – di vita vissuta – "si chiedeva sempre alla nonna Doralice". Con Bolognesi, i cui funerali si terranno mercoledì alle 9.45 alla Sacra Famiglia, se ne va la donna più vecchia della nostra città. Un pezzo di mosaico della memoria collettiva.

