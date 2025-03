Addio a padre Bruno Simonelli. Una vita dedicata alle missioni

All’età di 88 anni è scomparso Padre Bruno Gregorio Simonelli, da tantissimi anni frate cappuccino al Santuario della Rocca di Cento ma anche missionario fin da giovanissimo. Ricoverato da un paio di mesi nell’infermeria dei frati a Reggio Emilia per problemi cardiaci, è morto per insufficienza cardio-circolatoria giovedì 27 febbraio alle 23. Nato nel 1962 e originario di Villafranca Lunigiana a Massa Carrara aveva avuto l’ordinazione sacerdotale nel 1962. Era al Santuario centese dal 2015 ma non mancava di tornare in Turchia dove per 30 anni era stato missionario, tornando in quella terra anche quando nel 2023 un sisma la ridusse in macerie. Quando andò in Turchia in missione aveva solo 27 anni, con addosso il crocifisso che ha portato al collo fino all’ultimo respiro, andava nei villaggi a cercare i pochi cattolici e a Mersin e Iskerendun era stato per 30 anni creando una piccola comunità. L’ultimo saluto sarà martedì 4 marzo alle 10 al Santuario della Rocca di Cento.