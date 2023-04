Addio a Pastore "La città perde un uomo di cultura"

Un altro pilastro della cultura ferrarese se ne va. Si è spento il presidente dell’associazione Ferrarieae Decus Michele Pastore. Ed è infatti dall’associazione che arriva la notizia del lutto. La scomparsa di Pastore, che arriva all’improvviso, ha lasciato "tutti increduli e costernati" i componenti della realtà culturale ferrarese che stanno già pensando a un modo per ricordare il suo impegno. Sicuramente, dicono dall’associazione, "il ricordo che lascia è quello di un uomo che ha fatto di tutto nel corso della sua vita per valorizzare il patrimonio artistico e culturale della città". Una vita dedita alla bellezze. "Memorabile – prosegue un conoscente – fu il suo impegno per la valorizzazione della cinta muraria rinascimentale negli anni ‘80". Un uomo "colto e profondo" che "credeva fortemente nei giovani e nelle loro potenzialità". I funerali si terranno giovedì a partire dalle 11.20 al Tempio di San Cristoforo in Certosa.