Addio a ’Pimpi’ Petazzoni. Storico cuoco e volontario

Matteo Naccari
L'emergenza sottovalutata
Ferrara
CronacaAddio a ’Pimpi’ Petazzoni. Storico cuoco e volontario
9 ott 2025
LAURA GUERRA
Cronaca
La comunità di Terre del Reno è un po’ più povera, orfana di un prezioso volontario che ha dato tanto per la comunità. "Ciao Radames – annuncia la stessa Pro Loco di San Carlo - È con profondo dolore che annunciamo la scomparsa di Radames Petazzoni, conosciuto da tutti come Pimpi, il nostro cuoco storico e amico di sempre". Una figura importante per tanti e attivo in molteplici ambiti della vita del territorio.

"Radames è stato uno dei fondatori del gruppo Sempre Allegri Società Carnevalesca – raccontano dalla Pro Loco – portando avanti per oltre 30 anni l’arte della costruzione dei carri e partecipando con entusiasmo alle feste di Poggio e San Carlo. Sin dalla fine degli anni ’90 è stato cuoco e collaboratore instancabile, prima con il Circolo Tuttinsieme per San Carlo e poi con la Pro Loco, diventando una delle vere pietre miliari della Sagra della Zucca". Una perdita che si sentirà.

"La sua passione, la sua disponibilità e il suo sorriso rimarranno per sempre parte della nostra storia. Lascia un vuoto immenso nel cuore di tutti noi, ma anche un’eredità di entusiasmo, impegno e amicizia che non dimenticheremo mai. La tua San Carlo e gli amici della Sagra non ti dimenticheranno mai". E il ricordo di tanti che stanno lasciando messaggi sui social. "Una persona meravigliosa, sempre disponibile per tutto e tutti. Un bravo uomo… Sei stato un grande".

l. g.

