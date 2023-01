Addio a Rinaldi, il sindaco della ricostruzione

Cordoglio a Portomaggiore per la morte di Umberto Rinaldi, il "sindaco dai calzoni corti" come viene ancora ricordato. Si è spento a Ferrara, alla soglia dei 94 anni, città dove si era trasferito. Viveva da solo, dopo la morte dell’amatissima moglie Bruna un paio di anni fa, ma il figlio Vittorio non mancava mai di andare a trovarlo tutti i giorni. Il funerale si è svolta in forma laica martedì scorso. Giovanissima staffetta partigiana, poi amministratore. I suoi mandati sono legati agli anni cinquanta del secolo scorso, Rinaldi era un componente autorevole del Pci, originario di Voghenza quando ancora (assieme a Masi Torello) faceva parte del territorio comunale portuense. Rinaldi si trovò a gestire problemi enormi, Portomaggiore era uscita dalla guerra devastata dai bombardamenti del 1945, distrutta nel 50% delle abitazioni, in macerie gli edifici pubblici: l’ospedale, la caserma dei carabinieri, la centrale elettrica, la cattedrale e il municipio, tanto che la residenza municipale ha tenuto in pancia una bomba inesplosa fino alla fine del secolo scorso. I portuensi si rimboccarono le maniche per la ricostruzione, con il sindaco Rinaldi protagonista.

Era subentrato al socialista Giona Rizzati a soli 23 anni, all’epoca il sindaco più giovane della provincia di Ferrara e si era trovato a gestire la scissione di Voghiera alla fine degli anni Cinquanta; il vicesindaco della sua giunta, il socialista Guerrino Brini, fu il primo sindaco di Voghiera. Una volta terminati i due mandati consecutivi divenne una risorsa per il partito, che lo utilizzo in Provincia come consigliere e poi, siamo alla fine degli anni Settanta, vicepresidente dell’arcispedale Sant’Anna. "Era un amico di famiglia – è il ricordo di Gianfranco Fiorini – a livello umano una persona affabile, a livello amministrativo era bravo e preparato". "Ho avuto modo di incontrarlo diverse volte – ricorda Nicola Minarelli, per due legislature primo cittadino e da un paio d’anni segretario provinciale del Pd – Era diventato sindaco giovanissimo, a soli 23 anni, tant’è vero che proprio per questo lo chiamavano il "sindaco dai calzoni corti". Era apprezzato per le doti amministrative, lo dimostra il fatto che ancora a distanza di anni lo si ricorda con affetto. Si unisce al cordoglio l’attuale sindaco di Portomaggiore, Dario Bernardi: "Non l’ho conosciuto direttamente, ma tutti ne hanno un’ottima opinione. Da tutta la giunta facciamo le più sentite condoglianze alla famiglia". "Era un uomo speciale – tira le file Mario Gessi, ex vicesindaco di Voghiera – è stato il mio tutor a livello politico". Franco Vanini