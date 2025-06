Addio a Rizzardi: "Incarnava i nostri valori"

Oggi la comunità ferrarese porgerà l’ultimo saluto a Riccardo Rizzardi, morto la notte del 13 giugno. Forte il cordoglio in casa Avis, che lo ricorda come "donatore, prima di sangue poi di tempo, che ha sempre incarnato i valori avisini e, nella nostra Avis comunale, ha ricoperto per vari mandati i ruoli di consigliere, tesorerie e revisore. Ci uniamo al cordoglio della cara moglie Roberta e di tutta la famiglia". Un ricordo commosso che giunge dalla dirigenza, che ha approfittato della riunione di consiglio per un momento di raccoglimento, assieme a volontari e donatori che lo hanno conosciuto. Per Rizzardi anche una dedica speciale durante il concerto in memoria di Florio Ghinelli, organizzato nel giardino della prefettura dall’Orchestra a plettro ’Gino Neri’ e Avis provinciale e comunale nell’ambito delle celebrazioni per la Giornata mondiale del donatore. Le esequie, che saranno celebrate da monsignor Massimo Manservigi, vicario generale dell’arcidiocesi di Ferrara-Comacchio, si svolgono oggi alle 9.40 nel tempio di San Cristoforo alla Certosa, precedute della camera mortuaria all’ospedale di Cona.