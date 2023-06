Addio a Rodolfo Gallesi, ex carabiniere diventato parrucchiere a Comacchio

È stato un carabiniere, ma poi per amore aveva intrapreso, con grande successo l’attività di parrucchiere per signora che ha svolto per quasi mezzo secolo a Portogaribaldi a Comacchio. Purtroppo ieri Rodolfo Gallesi (nella foto), dopo alcuni mesi di ricovero, è deceduto presso l’Ospedale Del Delta di Lagosanto, all’età di 73 anni. Originario del mantovano, giunse nella laboriosa frazione lagunare, nel 1970 e dopo i tre anni di ferma nella Benemerita, e durante il servizio presso la locale Stazione Carabinieri, come effettivo, conobbe Maria Tivelli del luogo, da tutti conosciuta come Mara, l’amore della sua vita che gli ha donato le figlie Ilaria e Alessandra. Il suo salone per capelli "Hair Stilist" era frequentatissimo per la cordialità e la solarità di Rodolfo. Iscritto all’associazione nazionale carabinieri fin dal 1973 fu premiato nel dicembre scorso dal Presidente della Sezione di Lagosanto Vincenzo Orsini. Il funerale si terrà domani alle 11 alla chiesa Parrocchiale di Porto Garibaldi.

cla.casta.