Addio a Stella Genunzio, fondatore di un’impresa di frutta e verdura

E’ morto a 82 anni Stella Genunzio, imprenditore di Pontemaodino, assieme ai fratelli e alla sorella, fondatore negli anni 50’, dell’azienda F.lli Stella. Una realtà del settore ingrosso frutta, la vendita al minuto nei primi anni, grossisti poi e fornitori di frutta e verdura nei negozi del territorio codigorese fino ai lidi.

Genunzio "ha sempre fatto fronte al proprio lavoro con il sorriso – lo ricorda Maurizio Occhi –. La fatica non era un peso da sopportare, ma pura soddisfazione per un lavoro che ha sempre amato e che assieme ai fratelli ha portato avanti con serietà e professionalità. Metodi tipici dei piccoli imprenditori, nati nel dopoguerra, che non avevano bisogno di studi o master in economia, perché la loro laurea era la vita, il modo di affrontarla, giorno dopo giorno, e le difficoltà imprenditoriali". Tifosissimo della Ferrari, lo ricordano a bordo della sua Fiat 500 bianca. Le esequie domani alle 15 nella chiesa di Pontemaodino, verrà sepolto nella tomba di famiglia a Codigoro.

c. c.