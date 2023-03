Addio a Succi Cimentini Il popolare ’Keisler’ con l’amore per il teatro

"Voglio ricordarlo così, mentre costruisce con maestria il nostro palco. Questa mattina ci ha lasciati per sempre! Ma tutto ciò che ha fatto per noi, con disponibilità incondizionata, vera e disinteressata amicizia, rimarrà per sempre. Ciao grande uomo! Ciao Keisler!". E’ il messaggio del presidente del Gad Amici del Teatro, Dante Lanzoni, nel giorno della scomparsa a Valle Oppio, di Ercolano Succi Cimentini "Keisler". Grande il vuoto che lascia l’ottantottenne, conosciuto da moltissimi codigoresi, per la sua passione per il teatro come attore, fin da giovanissimo, e poi come costruttore di palchi, anche all’oratorio, e creatore di scenografie. Lascia la moglie Marisa, con cui era sposato da 65 anni e i figli Maria Grazia, Donatella e Filippo. Un passato con molteplici lavori, anche in contemporanea, per pagarsi l’acquisto della casa: soffiatore di lenti alla Cristalmeta, falegname, autista del mugnaio, pizzaiolo, carpentiere, cameriere, ma fu un ottimo custode, prima al Lido di Pomposa e poi, dalla nascita del Villaggio Galattico al Lido delle Nazioni, per oltre 30 anni. L’addio nella chiesa di San Martino lunedì alle 15.