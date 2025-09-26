Addio a ’Tony’ Lamborghini, uno dei paladini del volontariato

Dal carnevale al mondo dell’associazionismo, il territorio piange la scomparsa di Tonino Lamborghini, 70 anni, morto giovedì. Renazzese, era stato tra gli organizzatori insieme a Paolo Cavazzana della Fiera delle pere, la Sagra del castrato e aveva creato il Renazzenfest ma era anche una figura importante dei Mazalora e di Renazzo Soccorso. "E’ un giorno triste per la nostra associazione. Ci ha lasciati uno di noi. Tony – è la voce dei Mazalora - Un uomo dal carattere ruvido ma sempre pronto e disponibile verso gli altri, una persona di cuore, un uomo buono e generoso. Con lui abbiamo condiviso grandi momenti spensierati, di sorrisi e risate. Da oggi, tutto sarà un po’ diverso, e un po’ più vuoto. Ci mancherai". "Sarai sempre uno dei nostri" dice il presidente Nicola Saletti. Parole di cordoglio sono arrivate anche dal Cento Carnevale d’Europa, dai tanti carristi e anche da Renazzo Soccorso. "Tony per noi era un importate uomo che però voleva stare dietro alle quinte – dicono – presente nell’organizzare cose ed eventi. Una voce di appoggio e di consiglio in qualsiasi situazione Era una persona che ha dedicato molto, con anche le sorelle, per la comunità nelle sagre, fiere e manifestazioni. Sempre presente, è stato un nostro socio fondatore e ha aiutato anche all’inizio anno nei lavori della sede nuova al centro polifunzionale ex scuole elementari, nel gestire la parte del giardino e manutenzione del verde". Ed è l’ex presidente Riccardo Fortini ad aggiungere che per lui ‘è stato un punto di riferimento fin da bambino, prendendolo sempre con lui nell’organizzare feste paesane, accolto e guidato’ dicendo che ‘lascia un vuoto enorme a tutti quelli che l’hanno conosciuto".