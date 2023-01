Addio a Vincenzi, uno dei fondatori del gruppo motociclisti ’Ex Pirat’

"Sali sulla tua moto, accelera a chiodo e vai libero verso una strada infinita". Con queste parole, i famigliari e gli amici hanno annunciato ieri mattina la scomparsa di Marco Vincenzi, 57 anni, operaio alla Meccanica Benassi di Dosso, uno dei fondatori, nel 1995, del gruppo di motocilisti Ex Pirat. "Un gigante buono, un uomo magico, solare" lo definiscono gli amici. Un personaggio entrato nell’immaginario collettivo che si era dato il nome d’arte di ‘Macico Dogloose’ e che con la moto aveva saputo tracciare un percorso. E’ morto dopo una lunga malattia. Aveva girato il mondo. Poi i problemi di salute e, due anni fa, sulla strada provinciale che collega Bondeno a Stellata, di fronte alla fabbrica Ursa, un brutto incidente con il suo Cidecar. Da quel momento, purtroppo, non era più riuscito a salire sulla sua motocicletta. E’ commosso Silvio Venturi, presidente degli Ex Pirat che con lui ha girato l’Italia e il mondo condividendo tanti momenti: "Martedì alle 15.30 al funerale in duomo – dice – lo accompagneremo tutti in corteo in moto".