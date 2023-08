Addio a Viviana Poli Zanardi, ‘regina’ del Burraco "Un’amica vera, ridiede vita all’associazione"

Lutto nel mondo dell’associazionismo per la scomparsa di Viviana Poli Zanardi. Esponente del consiglio direttivo del Circolo dei Negozianti e presidente del Circolo Burraco Roverella, Poli Zanardi era un punto di riferimento per l’associazione con sede a palazzo Roverella. Tutti ne ricordano il sorriso e la propositività, sempre in prima linea nelle attività sociali e instancabile organizzatrice di iniziative. Un impegno che, a detta di amici e soci, ha sempre portato avanti con dedizione, professionalità e una sana dose di allegria. La notizia della sua scomparsa lascia un grande vuoto in chi la conosceva e in chi ha condiviso con lei anni di vita associativa. "Siamo tutti attoniti e costernati – afferma Paolo Orsatti, presidente del Circolo dei Negozianti –. Viviana era una persona meravigliosa e un’organizzatrice inappuntabile. Perdo un’amica e un punto di riferimento". Parole commosse anche dal presidente onorario Giovanni Piepoli, che riporta alla mente l’arrivo di Poli Zanardi in un momento non semplice per il Circolo. "Viviana era approdata da noi una quindicina di anni fa – spiega –. Eravamo in un momento di grande difficoltà e lei ha fatto rinascere la nostra associazione, portando il Burraco e 120 nuovi soci. La ricordo come una donna efficiente, dinamica e sempre pronta a mettersi in gioco. Senza di lei il Circolo dei Negozianti non avrebbe avuto la vita e la vitalità che ha avuto in questi anni". L’ultimo saluto si terrà mercoledì alle 10 in Certosa.