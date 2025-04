Addio a Zanella, musicista e volontario sempre in prima linea

È grandissimo il cordoglio che pervade la comunità di Codigoro per l’improvvisa e fulminea scomparsa di Giovanni Zanella di soli 53 anni, trovato esanime nella propria casa dal figlio sedicenne Nicolò. Sul posto l’immediato arrivo dei sanitari del 118 non è servito a rianimare Giovanni, potendone constare solo l’avvenuta scomparsa. Oltre a Nicolò lascia l’amata moglie Barbara e lavorava nella ditta del padre, in via I maggio a Codigoro, nella vendita di macchine e ricambi per l’agricoltura. Aveva una passione sfrenata per la musica e con alcuni amici, Emanuele Negri, Fausto Finessi, Giorgio Cagiano e la vocalist Sara Naldi formavano da quasi tredici anni una band locale i The Serious Project, nel quale Giovanni suonava con grande energia la batteria esibendosi in tante località. "Lascia un vuoto enorme in tutti noi - dice Emanuele a nome del gruppo - avevamo ancora tante note e tanti palchi da condividere e per tutti eri come un fratello". L’ex direttore della biblioteca Daniele Rossi dice "ho avuto modo di conoscere Giovanni durante il suo servizio civile in biblioteca ed ho apprezzato molto la sua serietà e la sua determinazione nel portare avanti i suoi compiti. È una perdita grave per tutta la comunità, dove operava con successo anche nel ruolo di promotore, sostenitore e interprete di eventi sportivi, artistici e musicali. Perdita ancora più grave per la sua amata famiglia, alla quale esprimo tutto il mio cordoglio e la mia vicinanza sincera". Fra le altre passioni di Giovanni l’essere promotore di eventi come la festa "Anni ’50" assieme a Federica Sapori, conduttore radiofonico e anche presentatore per occasioni benefiche.

Claudio Castagnoli