Addio a Zepponi: "Guida determinata"

Coldiretti si stringe alla famiglia e a tutti quelli che lo hanno conosciuto, sia in ambito lavorativo che nella vita di ogni giorno, ricordando l’ex direttore Luigi Zepponi, che fu il punto di riferimento nell’organizzazione ferrarese tra il 2010 ed il 2015. "Garbato, affabile, quanto determinato nel guidare il personale e supportare la dirigenza dell’organizzazione agricola alla ricerca costante di elevarne la professionalità e supportare le imprese agricole, i soci e contribuire a rafforzare Coldiretti per reputazione e capacità operativa" è il ricordo dell’associazione. Marchigiano di Pesaro, 74 anni, una laurea in legge, in servizio in Coldiretti dal 1977, lavorò in diverse provincie. Si trovò a gestire i momenti difficili del sisma del 2012 al fianco dei soci.