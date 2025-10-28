Addio ad Adriano Grassi, paladino del sindacato e iscritto all’Anpi

Si terranno domani alle 15 nella chiesa di Pontelangorino i funerali di Adriano Grassi, spentosi repentinamente all’età di 72 anni nel reparto di terapia intensiva a Cona, dov’era ricoverato da pochi giorni. Viveva a Pontelangorino con la moglie Stefania e si è sempre impegnato per aiutare gli altri con un passato da sindacalista nella Cgil, come vicepresidente dell’Anpi, antesignano delle raccolte di pesci rimasti intrappolati nei canali in asciutta, recuperati e liberati successivamente dove c’erano corsi pieni d’acqua pieni. Sempre pronto a spendersi per chi aveva bisogno. Tanto impegno per le vicende legate alla Resistenza, amava portare il fazzoletto tricolore al collo ad ogni manifestazione che ricordasse ciò che i partigiani fecero per difendere e liberare l’Italia. Lo scorso luglio aveva organizzato al Centro Sociale di Codigoro la serata della "Pastasciutta Antifascista". Ideatore della Sagra della Zucca, che viene riproposta da decenni con crescente successo, per valorizzare i prodotti genuini locali. Grande il cordoglio che lascia in tutti cominciando dal primo cittadino di Codigoro Alice Zanardi che dice "sono rimasta pietrificata dalla repentina scomparsa di Adriano, ci eravamo sentiti solo una decina di giorni fa per la prossima commemorazione delle vittime delle bombe a Torbiera". Lascia, oltre alla moglie, la figlia Monia e la nipote Sara. Carla Roin dell’Anpi di Codigoro scrive "porgo le mie più sentite condoglianze alla famiglia, da parte mia e del gruppo Anpi Codigoro anche Daniela Fuschini dalla sezione Anpi di Ostellato e Fiscaglia dice "questa notizia ci ha colpito come un fulmine a ciel sereno. Ovunque tu sia, caro Adriano, riposa in pace".

Claudio Castagnoli