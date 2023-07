Addio ad Andrea Scabbia Bidello con la chitarra "Era amato dai buskers"

Andrea Scabbia, musicista di strada più nell’anima che nei fatti, è mancato ieri. La musica serve anche a questo: a donare attimi di spensieratezza, tanto a chi suona, quanto a chi ascolta. Così, quando nelle varie edizioni del Ferrara Buskers Festival, Andrea Scabbia si accreditava chiedendo un cantuccio della città per esibirsi, gli bastava poco per attirare il pubblico: una chitarra, a volte scordata, e tanta, tanta energia. La musica non era il suo mestiere. "Era figlio di un preside. È stato bidello in tante scuole – racconta Rebecca Bottoni, presidente del festival – quando Andrea guardava il volto di uno studente, sapeva in che istituto e in che sezione l’aveva visto per la prima volta". Ormai era in pensione, ma tutti si ricordavano di lui: a modo suo, Scabbia dava importanza al prossimo e si faceva voler bene. "Frequentava il festival da tantissimi anni – aggiunge il fondatore del Ferrara Buskers, Stefano Bottoni – ha sempre compilato la scheda per accreditarsi: era una persona amata, in primis da tutti i ragazzi delle scuole in cui ha lavorato". Le comunità vivono anche di questo: di personaggi popolari che ogni cittadino conosce. E di Scabbia, difficilmente ci si dimenticherà: "durante il festival – prosegue Bottoni – si preparava dei pezzi da cantare in croato e lo faceva con una dolcezza incredibile. Tra l’altro, aveva una cultura musicale non indifferente, anche se la trascurava: gli bastavano 3-4 accordi per tenere in piedi la serata. Il pubblico lo ascoltava volentieri: c’erano sempre decine di persone intorno a lui". Chitarra, armonica, un megafono a pile sulla spalla: "lo chiamavamo la ‘Pitona’, perché negli intermezzi imitava il verso della faraona". Ma non si voleva far fotografare: "durante l’esibizione faceva dei salti, in modo che le foto venissero mosse".

Francesco Franchella