Addio ad Aroldo Cristofori, morto a 103 anni

CENTO

All’età di ben 103 anni, il 14 settembre è mancato Aroldo Cristofori (foto), una pietra miliare della comunità di Corporeno. Una frazione che all’apprendere della scomparsa non ha mancato di rivolgere parole di affetto ma anche di dolore verso questa perdita, parlando tutti di un uomo ‘esempio di grande onorabilità, onestà ed educazione’. Vedovo da tanti anni, viveva da solo, amava pescare ed era una persona molto attiva, che amava andare anche all’Anspi di Renazzo oltre a quello di Corporeno.

"Ha lasciato un vuoto davvero molto grande – dice Cristina Lavezzo della tabaccheria dall’Angela - Tutti noi ci siamo rimasti male dal sapere che non c’è più. Era davvero una buona persona. Un uomo sempre molto gentile e squisita, che fino a pochi anni fa amava andare a pesca e che vedevamo sempre in frazione in giro in bicicletta e sempre molto attivo". L’ultimo saluto ad Aroldo Cristofori sarà domani alle 15.30 alla chiesa di Corporeno.