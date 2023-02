Addio Adelchi Mantovani "Innamorato di Ferrara"

È scomparso ieri, all’età di 81 anni, l’artista Adelchi Riccardo Mantovani, pittore e disegnatore ferrarese emigrato a Berlino nel 1964, ma sempre ispirato dal sogno di Ferrara. Adelchi Mantovani aveva firmato, al Castello estense, una mostra – allestita da Comune e Fondazione Ferrara Arte dal 5 marzo al 9 ottobre 2022 – prima di portare il suo ‘sogno di Ferrara’ al Mart di Rovereto, sempre per iniziativa di Vittorio Sgarbi. Lo ricorda il sindaco Alan Fabbri, esprimendo a nome di tutta l’amministrazione "le più sentite condoglianze ai familiari". La notizia della morte di Adelchi Riccardo Mantovani "mi rattrista fortemente – dice il primo cittadino –. Lo avevo conosciuto tramite le sue opere, da cui traspare con evidenza l’amore per la sua terra, per la campagna ferrarese, per gli scenari fluviali interpretati e reinterpretati con quegli occhi di bambino che hanno marcato come tratto distintivo tutto il suo percorso artistico. Ha dato immagine e consistenza al suo sogno ferrarese, contemplato dalla Germania, dove era emigrato. La sua bambina seduta sulla pietra con le indicazioni della distanza da Ferrara, avvolta in un cappotto rosso, rimarrà una delle immagini più iconiche e più rappresentative dell’attrazione infinita che la nostra terra esprime in chi l’ha vissuta e in chi l’ha conosciuta".

A ricordare "l’uomo e l’artista" è anche l’assessore Marco Gulinelli. "La sua storia mi ha legato a lui come a un fratello – ha detto –. Lo stupore dei suoi occhi di bambino, attraverso i quali componeva le sue tele, rimane una delle immagini più affettuose e affascinanti di questi anni da assessore e di tante mostre realizzate. Ciao Adelchi, grazie per averci consegnato la testimonianza di un amore per i luoghi e per la nostra terra capace di superare anche la morte". Il presidente di Ferrara Arte e sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi ha ricordato come l’artista dipingesse "per salvare il suo sogno di bambino. Un grande sognatore, l’ultimo maestro del Rinascimento, erede di Francesco del Cossa e di Ercole de’ Roberti, e pittore non della Storia, ma della propria avventura umana". Con la sua scomparsa, aggiunge Sgarbi, "la città erediterà una cinquantina di opere di Mantovani, che l’artista ha voluto donare in segno di riconoscenza, una volta terminata l’esposizione al Mart. Ho infatti ricevuto da lui indicazioni affinché tutte le sue opere, che non siano proprietà di privati, vengano esposte a Ferrara. Per Adelchi sono un segnale di riconoscenza e di gratitudine, per la ‘corrispondenza di amorosi sensi’ ottenuta con la mostra nella propria terra d’origine. Nelle prossime settimane verranno allestite in Casa Minerbi. Successivamente identificheremo uno spazio museale. Perfetta – conclude – sarebbe una sala a lui dedicata a Palazzo Massari".