Addio ai contributi per lo sport?: "La colpa non è del Comune"

Continua la bagarre sul bando regionale per gli impianti sportivi. L’opposizione critica la mancata partecipazione della maggioranza; mentre quest’ultima vuole fare chiarezza dopo tane polemiche. Così il Comune: "In riferimento a quanto riportato dai mass media e alle dichiarazioni del consigliere Margutti, l’Amministrazione comunale ritiene doveroso fare alcune precisazioni, al fine di chiarire con trasparenza le dinamiche che hanno impedito la partecipazione dell’Ente al recente bando regionale in materia di impiantistica sportiva". Ed ecco che l’amministrazione fa chiarezza: "Come già ricordato anche nel corso del consiglio comunale del 28 aprile scorso, il Comune non ha partecipato al bando regionale a causa dell’inadeguatezza del progetto presentato dallo studio tecnico incaricato. In particolare, il progetto non rispettava alcuni requisiti tecnici essenziali previsti dal bando e presentava carenze tali da rendere impossibile il caricamento della documentazione sulla piattaforma informatica regionale. Nonostante i ripetuti solleciti e tentativi da parte dell’Ufficio tecnico di ottenere le integrazioni necessarie, il materiale non è mai stato formalmente completato nei tempi e nei modi richiesti.Si precisa inoltre che non è stata liquidata alcuna somma allo studio incaricato e che è attualmente in corso una contestazione formale con lo stesso, al fine di tutelare gli interessi dell’Ente". La maggioranza liquida gli attacchi dell’opposizione come sterili polemiche: "L’Amministrazione sottolinea l’importanza di fornire informazioni corrette, soprattutto da parte di chi ricopre ruoli istituzionali, quando si affrontano questioni di natura tecnica e amministrativa. Diffondere affermazioni non rispondenti ai fatti rischia infatti di screditare ingiustamente il lavoro costante, responsabile e competente svolto dagli uffici comunali. L’Amministrazione comunale conferma di essere costantemente attenta alle opportunità di finanziamento, e ribadisce l’impegno a proseguire con responsabilità e trasparenza per realizzare interventi a beneficio del territorio e della comunità".

Laura Guerra