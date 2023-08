Addio al bidello Astolfi: "Era amato dai bimbi"

Il paese si è fermato e un sole irriverente ha accolto il feretro. Si è svolto così l’ultimo saluto commosso della comunità di Cologna a Marco Astolfi (in foto nel riquadro). Al funerale ieri sono intervenuti il sindaco ed il vice sindaco di Riva Del Po. C’era una folla di persone alle 15,30 per Astolfi, zio del vice sindaco di Riva Del Po e bidello di tutte le scuole dell’unione Terre e Fiumi, per anni. Al 64 anni si è spento dopo un tragico incidente mortale su via Provinciale per Cologna. Un malore lo ha sorpreso facendolo uscire di strada ed impattare contro alberi disarcionandolo all’esterno del veicolo. Un destino crudele ha colpito una persona tanto amata dalla comunità.

Alla notizia centinaia di messaggi di cordoglio, anche dai suoi “bambini” delle scuole che all’unisono hanno fatto partire hashtag e storie whatsapp con scritto: “R.I.P Marco il bidello”. Una delle madri degli alunni ha asserito: "Dispiace quando muore chiunque è chiaro, ma questo caso è diverso, Marco ha cresciuto i bimbi di generazioni subendosi i loro capricci e le pretese dei genitori. Per vent’anni è stato una figura significativa in ambito scolastico. Sono quelli come lui che mandano avanti le scuole, lo fanno silentemente lavorando tutti i giorni, la loro mancanza si sente".

Una ex alunna, ora insegnante, lo ha ricordato così: "I bidelli, quindi il nostro Marco, sono importanti per i ragazzi, con loro instaurano un legame di empatia, Marco con me e gli altri aveva sempre una parola dolce la mattina quando eravamo tristi o avevamo preso un burro voto. Banalmente è la persona che mi misurava la febbre e aspettava con me l’arrivo dei genitori. Sono anche questi momenti che ricordi della scuola". Al funerale moltissime persone presenti, la chiesa gremita, nonostante il caldo. Presente anche la polizia locale a controllare la viabilità. Il sindaco Zamboni ha presieduto alla messa, assieme al vice sindaco del comune di Riva del Po, Alberto Astolfi. Dopo la messa il corteo si è diretto verso il Giardino della Cremazione di Copparo, per l’estremo saluto e la successiva cremazione. Marco riposerà al cimitero di Cologna". E ancora: "Non sempre per essere ricordati occorre fare grandi cose, spesso bastano azioni piccole rivolte al prossimo, quelle che Marco faceva tutti i giorni, come è stato ricordato alla Messa, ha sempre seguito il motto: "Chi accoglie anche uno solo di questi bambini… accoglie me", ieri è stato accolto a sua volta.

Jasmine Belabess