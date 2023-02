Addio al clarinettista Ferrarini "Era l’anima della Filarmonica"

Si è spento Graziano Ferrarini, all’età di soli 61 anni. "Una persona stupenda – raccontano dalla Filarmonica Giuseppe Verdi di Scortichino - stimato clarinettista, fino a pochi giorni fa anima organizzativa del gruppo musicale". Fino a due anni fa ha insegnato alla scuola Media di Bondeno. Da poco era in pensione. E’ stato l’insegnante di centinaia di studenti. Un professore carico di entusiasmo e creatività, forte di quella libertà di insegnare agli studenti a creare note di identità che valicano ogni confine e uniscono al mondo.

E’ stato anche il professore di musica del sindaco Simone Saletti che lo ricorda con parole di stima, esprimendo a nome della città di Bondeno, le condoglianze e la vicinanza alla famiglia. E’ stato per molti anni membro attivo della Filarmonica oltre ad essere anche insegnante e direttore della Scuola di Musica. "Ci uniamo al dolore della moglie Lorena – scrivono dalla Filarmonica - e della figlia Barbara". Ed è proprio con la moglie che ha sempre suonato, costituendo anche un gruppo musicale, in una filosofia profonda di valori che nella musica ha sempre unito anche la famiglia. Dalla famiglia al paese di Scortichino, dove risiedeva, al mondo. E’ stato presidente della Filarmonica e insegnante di clarinetto. Era ricoverato. Lunedì prossimo avrebbe dovuto sottoporsi ad un intervento. Non c’è l’ha fatta. Eppure fino a pochi giorni fa era operativo, attivo. Era lui che aggiornava il sito internet della banda. "Una persona squisita, sempre disponibile – racconta Graziano Maini, presidente della Filarmonica -. Era sempre stato presente anche negli anni del Covid, quando tutto sembrava impossibile e lui sapeva unire, contattare, mantenere rapporti tra le persone".

Maini è commosso: "Per noi – dice – è una grossa perdita. Oltre che insegnare nella scuola era partecipe a tutte le altre attività. Non era solo un insegnante di clarinetto, era partecipe a tutte le altre attività". C’è un suono che unisce alla vita e che non si spegne. Non sono ancora stati fissati i funerali, ma tutti i componenti della banda storica di Scortichino lo accoglieranno alla santa Messa dell’ultimo saluto e lo accompagneranno fino all’ultimo momento che apre all’eternità di una melodia che non avrà mai fine.

cl.f.