Addio al commissario Bolzonaro Oggi l’ultimo saluto in Certosa

Aveva 59 anni e stava per andare in pensione dopo una vita trascorsa al servizio degli altri, indossando la divisa della polizia di Stato. Un traguardo agognato e ormai a un passo, che però non raggiungerà. Gianni Bolzonaro è stato stroncato da un malore che lo ha colto nel sonno. Vicedirigente dell’ufficio immigrazione e, in precedenza, responsabile della quarta sezione protezione internazionale, Bolzonaro era stimato e apprezzato da tutti negli uffici di palazzo Camerini. Di recente era diventato commissario ed era in attesa di andare in pensione. Lascia la moglie, anch’essa in servizio in questura come vicedirigente dell’ufficio del personale. Il funerale sarà celebrato oggi alle 15 in Certosa.

re. fe.