Addio al cooperatore Dal Pozzo

Giorgio Dal Pozzo, 77 anni, ex dirigente dell’allora Coopcostruttori, vice presidente dal 1997 al 2003, è morto martedì scorso in un letto dell’ospedale Mazzolani-Vandini, dove era ricoverato da qualche giorno. Lascia i figli, i nipoti e la moglie Biagia Cobianchi, ex insegnante, consigliera comunale ed anche assessore alla cultura e pubblica istruzione nell’ultima giunta di Andrea Ricci. Parole e messaggi di condoglianze sono arrivati da più parti della comunità argentana ai famigliari.

Oggi si svolgeranno i funerali. Alle 15, al termine della veglia, la salma composta nella camera ardente del nosocomio argentano, verrà trasportata in Duomo. E da qui, celebrata una messa di suffragio e il rito della benedizione, all’impianto crematorio di Molinella. Dal Pozzo, personaggio di spicco del colosso cooperativo edile e delle infrastrutture, è stato spesso accostato a Donigaglia per 25 anni.

Alla Costruttori ha iniziato la sua carriera professionale negli anni ’70. Con lui ed altri membri del consiglio di amministrazione, poi finiti nei guai per il default, ha vissuto e condiviso direttamente gioie e dolori della coop: dai tempi d’oro sino alle vicende giudiziarie, dagli appelli alle assoluzioni da parte della Corte di Cassazione che lo scagionò da ogni accusa. Di tutta la vicenda, che pesò duramente anche nei rapporti con la Lega delle Cooperative, rimase in piedi la questione legata all’acquisto della Spal, ma non a suo carico. Dal Pozzo era uno dei quattro dirigenti dell’azienda (con lui il presidente Giovanni Donigaglia e il suo vice Renzo Ricci Maccarini, per il comparto finanziario-amministrativo, Giuseppe Verlicchi del ramo d’impresa). Lui era invece responsabile del settore fabbriche che, come ricorda lo stesso Donigaglia, "ha contribuito, insieme agli altri dirigenti e ai soci a riavviare, a rimettere in produzione fabbriche ferme e in dissesto: Cercom di Comacchio e Felisatti di Ferrara. Che sotto la sua direzione si sono poi dimostrate produttive per anni". Sotto la sua gestione gravitavano comunque anche gli stabilimenti della ceramica e dei laterizi di Filo, delle officine meccaniche. "Dal Pozzo – aggiunge Donigaglia – lavorava molto, ed era persona dalla grande umanità, umiltà, sempre disponibile. Capiva i problemi, li sapeva affrontare e risolvere, superando anche difficoltà notevoli. Ha contribuito allo sviluppo della cooperativa con grande impegno e capacità".

Alla memoria esprime profondo cordoglio il suo storico avvocato, Gian Luigi Pieraccini: "Con Dal Pozzo – spiega commosso – se ne è andata una persona per bene. Un gran lavoratore: dai sani principi, che credeva fermamente nei valori della cooperazione. La sua scomparsa mi ha toccato nel profondo. Domani (oggi, ndr) sarò presente al funerale. Di lui ricordo interi pomeriggi trascorsi insieme a studiare e rileggere con la massima dedizione le carte processuali. Ha portato avanti la sua missione nella cooperativa senza risparmiarsi".

Nando Magnani