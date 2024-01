Addio al Cpr, le reazioni: "Il sindaco è assediato. Ormai comanda Balboni. Ma non va aperto altrove"

"L’addio all’ipotesi Cpr a Ferrara capoluogo è la ratifica che il sindaco è sotto assedio da parte di Fratelli d’Italia. Il vero primo cittadino è il senatore Alberto Balboni". Non usa i guanti di velluto il segretario comunale del Pd Alessandro Talmelli nel commentare la notizia del dietrofront sul progetto di realizzare un centro per i rimpatri di migranti nel territorio del capoluogo. In tutta la querelle, l’esponente dem legge da una parte uno "spot elettorale", dall’altra un modo per "regolare alcuni conti interni al centrodestra". Il ragionamento di Talmelli parte da quest’ultimo aspetto. "La prima parola che mi viene in mente è ‘irresponsabilità’ – scandisce –. Quando si è senatori di un collegio non si è rappresentanti soltanto di una fettina di territorio, ma di tutto quanto. Invece Balboni, con queste sue ultime dichiarazioni, sembra rassicurare i cittadini di Ferrara capoluogo dicendo che il Cpr verrà piazzato in altre zone, magari verso Comacchio, Lagosanto o Argenta. Guarda caso, o dove ci sono avversari politici o dove ci sono beghe interne alla coalizione".

Ma c’è di più. Secondo il segretario comunale del Pd, la mossa di Balboni certificherebbe che è proprio il senatore a tenere in mano le leve del potere. "Chi è il sindaco di Ferrara, Balboni o Fabbri – si domanda retoricamente il dem –? Qualche settimana fa, all’annuncio del Cpr, il primo cittadino aveva ringraziato il governo. Diceva che avrebbe garantito maggiore sicurezza. Nello stesso tempo, però, il suo vice andava dal sottosegretario all’Interno a chiedere di fermarsi, pena una possibile sconfitta elettorale. E, nello stesso tempo, il senatore ha mosso le sue pedine per piazzarlo dove faceva comodo a lui". Da qui, una riflessione prettamente elettorale. "L’annuncio del Cpr – così Talmelli – ha suscitato una reazione popolare e civile non indifferente. Hanno capito che così rischiavano la città. Da qui il dietrofront. Ma sarà tutto stoppato fino a giugno. Poi il Cpr si farà senz’altro. Se avessero veramente a cuore Ferrara – incalza – metterebbero lo stesso impegno nel portare risorse e progetti per lo sviluppo di una città che ormai non è più la locomotiva del territorio". Allargando lo sguardo dal micro al macro, il segretario comunale ribadisce la sua convinzione sul tema Cpr. "Per noi il problema non è se si farà a Ferrara o altrove – puntualizza –. Come Pd riteniamo che strutture del genere non debbano essere create affatto. Non hanno senso in questo momento storico, a meno che il governo non ammetta che gli sbarchi sono aumentati in maniera tanto considerevole da non sapere gestire la situazione".

Sull’addio al Cpr in città dice la sua anche Tommaso Mantovani, consigliere comunale del Movimento 5 Stelle e sin da subito contrario alla realizzazione del centro. "Non mi stupisce – è il commento a caldo –, era un’arma a doppio taglio per la destra. Sono contento di questo passo indietro perché i Cpr sono carceri a cielo aperto e rappresentano una spesa pubblica spaventosa, senza risolvere assolutamente i problemi dell’immigrazione clandestina. Ora mi auguro che nella zona dell’aeroporto venga realizzato un parco urbano per l’area sud".

Soddisfatto a metà Massimo Zanirato, segretario provinciale della Uil. "Non si farà più in città – afferma –, ma per noi cambia poco. I Cpr rimangono luoghi di detenzione disumani e inutili. Perciò è proprio l’ipotesi che sta alla base a non funzionare, non tanto il luogo destinato a ospitarli. Lo avevamo spiegato in tempi non sospetti, non si può spostare il problema per lavarsi lavarsi la coscienza". Secondo il segretario della Uil, infatti, l’ipotesi di realizzare il centro nel Basso Ferrarese o verso il Ravennate altro non farà che "fare infuriare sindaci e cittadini di quelle terre". Secondo la senatrice di Avs Ilaria Cucchi, "il tema della costruzione dei Cpr è questione seria ma, a Ferrara, si sta trasformando in una commedia con protagonisti il gatto e la volpe. Opportunità persa o successo ottenuto? Ma noi ci crediamo? Quel che è certo è che verrà tutto rimandato a dopo le elezioni". Le quasi cinquanta associazioni che a dicembre si erano riunite al cinema Apollo al grido di ‘no Cpr’ gongolano e si dicono pronte a continuare la lotta: "Ci mobiliteremo in qualsiasi Comune della nostra provincia".