Addio al dottor Telattin. Psichiatra affermato e grande tifoso spallino

Un professionista stimato e conosciuto da decenni nel suo lavoro, un ferrarese che pur vivendo "in trasferta" e affermandosi nella sua professione in Lombardia, era rimasto legato alle sue origini ferraresi e in particolar modo alla Spal, che non mancava di seguire dal vivo ogni volta che se ne presentava l’occasione, in casa e in trasferta. Stiamo parlando dello psichiatra Pierluigi Telattin (nella foto in un momento di svago): la sua scomparsa nei giorni scorsi ha scosso la comunità di Sondrio, in Valtellina, dove risiedeva dal 1981. Era nato a Ferrara nel 1952, aveva frequentato il Liceo Ariosto e studiato Medicina a Ferrara, ma lontano dalla sua città per 34 anni aveva svolto il ruolo di dirigente medico presso i sevizi psichiatrici provinciali valtellinesi. Per alcuni anni era stato anche il primario della Psichiatria di Morbegno (dall’ottobre al dicembre 1994) e Chiavenna (dal dicembre 1996 all’ottobre 2000).

Era andato in pensione nel 2015 e da allora lavorava come libero professionista, sia come perito e consulente tecnico del Tribunale di Sondrio, sia come medico nelle cliniche Mednet di Ponte in Valtellina e Hippocrates di Sondrio. Era socio dei Lions del capoluogo, di cui era stato anche presidente. Ieri mattina la tumulazione al cimitero di Quacchio, in città, nella tomba di famiglia.