Addio al grande regista Si è spento Montaldo, girò ’Gli occhiali d’oro’

di Paolo Micalizzi

La scomparsa di Giuliano Montaldo, avvenuta ieri a 93 anni, addolora anche moltissime persone della nostra città. Lo avevano conosciuto di persona nel 1987, insieme alla sua adorata moglie Vera che con lui collaborava come assistente alla regia, quando realizzò il film “Gli occhiali d’oro”, tratto da un famoso romanzo di Giorgio Bassani. Ferrara è stato per quasi un mese il set di questo film interpretato, tra gli altri, da Philippe Noiret, Valeria Golino, Rupert Everett e Stefania Sandrelli. Le riprese ferraresi ebbero inizio lunedì 2 marzo, dopo alcuni sopralluoghi avvenuti un anno prima. "Visite – dichiarò –, che costituivano un’immersione totale in una città che coinvolge sempre di più: seguendo le tracce di Bassani abbiamo ritrovato ambienti, luoghi ed atmosfere straordinarie". Il primo ciak è stato battuto in Corso Ercole I d’Este. "Il film – disse Montaldo –, inizia proprio da lì proprio come da copione", aggiungendo: "So che qualche ferrarese forse arriccerà il naso perché dirà che ancora una volta si inizierà da Corso Ercole I d’Este. E’ talmente bello e significativo nell’ambientazione che io dico non solo ancora una volta, ma ancora centomila volte". Erano le 9.30 del mattino e il primo ciak fu seguito da una foltissima folla che attendeva l’inizio delle riprese. Le riprese hanno riguardato luoghi caratteristici della città: la palestra di Piazza Beretta dove si allenava Deliliers (Nicola Farron) di cui il Dottor Fadigati (Philippe Noiret) era innamorato, il cimitero ebraico dove si è svolto il funerale di Nora (Valeria Golino), il Circolo dei Negozianti con scene riguardanti Noiret e la Sandrelli. Da ricordare anche l’omaggio reso da Giuliano Montaldo alla nostra città con il documentario “Ferrara: città spettacolo”(1988). Ferrara, una città da lui molto amata, che non mancava di visitare, per ritrovare tanti amici.