Addio al maestro Paolo Taviani ‘Fuorilegge del matrimonio’ in valle

E’ scomparso a 92 anni il regista Paolo Taviani. Insieme al fratello Vittorio, che ci ha lasciati nel 2018, costituiva la coppia più impegnata e importante del cinema italiano del secondo dopoguerra. La loro carriera , insieme a quella del regista Valentino Orsini, s’intreccia con il territorio ferrarese.

Nel 1963 essi hanno realizzato a Comacchio un episodio del film ‘I fuorilegge del matrimonio’, film che vuole illustrare gli articoli di una proposta di legge del Senatore Sansone. L’episodio girato a Comacchio riguarda il tema: "Il matrimonio può essere sciolto su richiesta del coniuge interessato se l’altro coniuge ha abbandonato il tetto coniugale per un periodo ininterrotto non inferiore ai quindici anni". E’ un caso limite, quello affrontato dai Taviani – Orsini ma, come gli altri raccontati nel film, rigorosamente documentato dalle cronache. Quello, il quinto, girato a Comacchio e nelle sue valli racconta di un uomo ammogliato, Vasco Timballo (Ugo Tognazzi) che torna al suo paese dopo l’assenza dovuta alla prigionia in guerra e non trova la moglie. La crede morta e per questo cerca di ricostituirsi una famiglia con una giovane donna (Gabriella Giorgelli). Ma la moglie non è morta e, dopo lunghe ricerche, Vasco viene a sapere che è diventata monaca. Cercherà di ottenere l’annullamento del matrimonio ma, dato il precedente vincolo matrimoniale, incapperà in un intrigo insormontabile di procedure tanto che non potrà venire a capo di nulla. Resterà il marito di una monaca. Per questa figura i registi hanno scelto Ugo Tognazzi, che anche in altre occasioni aveva rappresentato personaggi grotteschi, e come sfondo il paesaggio delle paludi comacchiesi. Sin dalle prime immagini Comacchio è ben caratterizzata. Nella casa del protagonista, Vasco Timballo, vi è un enorme cestone di anguille. Poi l’azione prosegue con immagini del paese, con i suoi portici e con i suoi canali. Alla ricerca della verità Vasco va a cercare il suocero nelle paludi di Comacchio dove il vecchio sta pescando di frodo, che fugge credendolo una guardia valliva fino ad arrivare al villaggio dei pescatori dove abita. Una vicenda paradossale in cui Ugo Tognazzi dispiega il meglio della sua vena comica.