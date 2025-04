Addio al ’paladino degli ultimi’: "Il Papa venuto dalla nostra terra. Portiamo a teatro i suoi valori"

Anni d’esilio, una vita sul palco. Racconta storie di resistenza e coraggio, sogni che diventano battaglie, utopie in terra. Nel cuore una patria – l’Argentina – e quel Papa arrivato dalla fine del mondo, da dove è arrivato anche lui. Horacio Czertok, 77 anni, i capelli bianchi, un bel sorriso, i sandali ai piedi. Ieri mattina insieme ai suoi attori a provare e riprovare una parte. "Sì, questo Papa è nel nostro cuore. E’ stato il primo pontefice sudamericano, forte nel rifiuto del dio denaro, nella difesa di quei valori che sono i nostri valori, dell’arte che portiamo nelle strade e nelle piazze", quasi un manifesto le sue parole. Lui che, nel marzo del 1976 quando in Argentina irrompe la dittatura militare, attraversa con i suoi attori e la compagnia teatrale l’oceano per una nuova patria, l’Italia, Ferrara.

Compagnia Teatro Nucleo. Dal 2005 scene, tavole e poltroncine nell’ex cinema Po, la loro casa, che viene inaugurata con il nome di Teatro Julio Cortazar. "C’erano l’ambasciatore argentino, il vicegovernatore della Ciudad de Buenos Aires, il sindaco Gaetano Sateriale e l’assessore alla Cultura della Regione. Quella diventò la nuova sede del Teatro Nucleo". Nelle pareti, i muri che guardano a sud e a nord, murales realizzati da pittori del quartiere della Boca, Buenos Aires. E con quella città il teatro è legato, da un gemellaggio culturale, un filo che attraversa mare e ancora mare fino alle loro radici. Quijote!, Francesco (1992), Mascarò (1994) e Tempesta. E ancora Guernica, solo alcune delle loro produzioni che sono finite nel cerchio di riflettori dei teatri di mezzo mondo. "Abbiamo raccontanto anche San Francesco, con una rappresentazione che è stata portata ad Assisi a Roma – riprenede Czertok, vicino a lui la figlia Natasha, alcuni attori in un mattino dove il silenzio lascia dietro di sé dolore –. Anche questo è un altro legame, un segno. Il Papa ha scelto questo nome, Francesco, quello del santo poverello, che aveva contro la chiesa di quel periodo, quella chiesa ricca contro la quale si batteva per portare il rinnovamento. San Francesco, giullare di Dio". Titolo di un film del 1950 diretto da Roberto Rossellini. C’è un murales sulla parete del teatro, a Pontelagoscuro. Passa qualche auto. Si legge nella vignetta: "Questo è il grande scrittore Julio Cortázar", è scritto in spagnolo, non serve la traduzione. Nel corridoio, in una bacheca, un libro e il volto sorridente di Diego Armando Maradona. Contro un muro bianco, un segnale stradale. "Buenos Aires", indica la freccia. Tra quelle pareti, nel corridoio, in una bacheca non solo il cartello stradale porta in Argentina, ma copertine di libri, locandine di spettacoli. Il pensiero – oggetti di scena, una madonna su una portantina per Quijote! che sbarcherà anche in Germania – torna a San Francesco. "E’ stato il primo ambientalista, amava il creato, le sue creature. E anche questo Papa, che non a caso ha scelto quel nome, era un ambientalista, quando in pochi ancora ne parlavano lui difendeva la natura". Julio Florencio Cortázar, scrittore e poeta, saggista e drammaturgo argentino naturalizzato francese. La sua scrittura così fantastica, a tratti metafisica. Come la facciata del teatro che lascia spazio all’immaginario, fantocci su un balcone, maschere disegnate. Perenne carnevale. Tra gli attori Lisa Bonini, la passione per la danza, e Daniele Giuliani. Nel sole della strada, con la locandina dello spettacolo del giullare di Dio". "Il Papa ha voluto riproporre il messaggio di Francesco, il Vangelo di Cristo".