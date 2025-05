"Addio al prof Fagioli, animato da entusiasmo e grande passione"

Ho appreso dalla stampa della scomparsa del prof. Francesco Fagioli, già Ordinario di Chimica Analitica in UNIFE. Non voglio ricordare i suoi trascorsi professionali già espressi dalla Rettrice, ma faccio solo una riflessione personale. Francesco fu il mio relatore della tesi sperimentale di laurea in chimica, su uno studio che con suo orgoglio fu pubblicato da una prestigiosa rivista scientifica internazionale. Ricordo l’entusiasmo e la passione che metteva nelle attività, anche nei momenti di difficoltà, inclusi quelli personali. Non voleva un ufficio come tutti gli universitari dell’epoca, perché viveva in laboratorio tra le sue apparecchiature che cercava sempre di ammodernare, cercando finanziamenti ovunque. La sua passione è sempre stata la ricerca, inclusa quella … degli occhiali da vista che regolarmente lasciava in giro, nonostante i laccetti che gli regalavamo. Ecco il “suo” laboratorio era un punto di aggregazione per studenti e colleghi, in quanto Francesco era un riferimento. Competente, studioso, disponibile, ma anche schietto e burbero. Diceva quello che pensava senza remore, da vero ultimo “socialista lombardiano” come lui si definiva. Ricordo le baruffe con un altro suo grande collega, l’amico Dondi. Fu Francesco a farmi iscrivere all’Ordine dei Chimici di Ferrara nel 1984, lo aiutai nei suoi due mandati di Presidenza, lasciandomi il testimone. Francesco seppure amato e rispettato da tutti era schivo, non amava i riflettori. Ci ha lasciato alla sua maniera nell’ombra, ma la mia generazione lo ricorda con immutato affetto e riconoscenza.

* vicepresidente Ordine Chimici e Fisici Emilia-Romagna