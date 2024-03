Addio al professor Bianchini. Presidente degli Amici dell’Arte e insegnante molto apprezzato

Una notizia molto triste ha colpito il Club Amici dell’Arte: è deceduto nei giorni scorsi il professor Gianni Bianchini, socio per anni e in precedenza insegnante conosciuto e apprezzato in città. Era a casa della figlia Francesca, dove viveva dal decesso della cara consorte Costanza Feligiotti (deceduta nel luglio 2020, periodo all’incirca coincidente con la riapertura della Galleria d’arte “Il Rivellino” in via Aldighieri 41, che non ha potuto godere di questo evento tanto desiderato e a cui aveva tanto collaborato). I funerali del professor Bianchini si terranno martedì prossimo alle 13.30 nella chiesa parrocchiale di Pontegradella, dove già vennero celebrati quelli della cara moglie Costanza.

E’ stato socio del Club Amici dell’Arte dagli anni ottanta, ricoprendo il ruolo di consigliere responsabile del Gruppo poetico-letterario e poi teatrale; in seguito di vice presidente e poi, dal 2003 fino al 2015, di presidente.