Addio Ale. È il giorno del dolore: "Porterò un fiore al mio allievo"

E’ il giorno del dolore, una comunità si stringe ad una famiglia straziata, ai genitori, ai ragazzi che sono stati tra i banchi con lui e che oggi saranno lì. Come sarà lì il suo professore di matematica, l’ha visto conquistare la maturità al liceo Montalcini. "Il mio allievo prediletto". Augusto Fuschini, 65 anni, per tutti il prof, è in pensione. Lo aveva detto, oggi potrà farlo. "Vorrei portare un fiore sulla tomba di questo ragazzo".

Rintocchi tristi, rintocchi in una giornata che si annuncia torrida, a spezzare il silenzio, le lacrime. Questa mattina, alle 9, ci saranno i funerali di Alessandro Coatti, 38 anni, il biologo assassinato in Colombia, il corpo straziato. Si terranno – ci sarà tutto il paese – a Longastrino, quelle case e strade che l’hanno visto crescere, correre e sognare, ridere per le piccole e grandi cose della vita. Rintocchi cupi, le navate saranno affollate nella chiesa di San Giuliano, nella frazione di Argenta. Non saranno soli in questo giorno così straziante, come straziante è stata tutta la vicenda, i familiari.

Argenta osserva oggi una giornata di lutto cittadino per dire addio – un segno di vicinanza, un simbolico abbraccio – al suo Alessandro, tragicamente scomparso lo scorso aprile in circostanze drammatiche in Colombia. Tutta la comunità, che l’ha visto crescere si unisce al dolore di un padre e di un madre che hanno perso un figlio. A quasi tre mesi dall’orrore, i familiari potranno finalmente dirgli addio; quelli che sono stati studenti con lui salutare un amico con quel sorriso contagioso che non c’è più. "Caro tesoro mio – il messaggio della madre su una foto del figlio –, mi manchi da morire. Mi manca tanto la tua voce, abbracciarti e baciarti". Le indagini, la svolta. La polizia colombiana ha continuato a scavare per fare luce sull’orrore. Ci hanno creduto, tassello dopo tassello, sono andati avanti, non si sono arresi. Quattro persone, tre uomini e una donna sono stati arrestati, una banda specializzata in rapine ed estorsioni. Ora il silenzio, il tempo delle lacrime. La terra ti sia lieve. Ciao Alessandro.

Mario Bovenzi