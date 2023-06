Addio alla madre del senatore Balboni

La corona della Presidenza del Consiglio, la presenza del prefetto Rinaldo Argentieri e il picchetto d’onore con due carabinieri. Erano tutti schierati ieri al tempio di San Cristoforo della Certosa per il funerale di Agnese Scapuccin (nella foto), madre del senatore ferrarese Alberto Balboni, venuta a mancare mercoledì sera. Anche da Roma la premier ha voluto mandare un pensiero al compagno di partito che conosce da decenni. "E’ stata una sorpresa e un onore per me – raccontava ieri lo stesso Balboni – vedere il picchetto d’onore dell’Arma al funerale di mia madre, e ho pensato a quanto le avrebbe fatto piacere, lei che per i carabinieri aveva sempre avuto una grande passione. Suo padre era un carabiniere che aveva combattuto a Caporetto ed io ogni anno dovevo portarle il calendario dell’Arma. Avrei voluto una cerimonia più riservata, ma quando martedì mia mamma si è aggravata, ho dovuto avvisare la segreteria della Presidenza del Consiglio e disdire un appuntamento che avevo proprio mercoledì, per stare assieme a mia mamma a nel suo ultimo giorno di vita".