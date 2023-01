Addio alla perpetua Merope Garutti

Renazzo ha chiuso l’anno con il grande cordoglio per la scomparsa di una figura davvero storica della frazione. A 95 anni, infatti, si è spenta Merope Garutti, da sempre al fianco del compianto don Ivo Cevenini aiutandolo in ogni aspetto della sua vita, al suo fianco dall’inizio degli anni ’80, fino alla morte avvenuta nel 2018. Le esequie si terranno domani, partendo dall’ospedale di Cento per raggiungere la chiesa di Renazzo per le 10.30, un luogo che per Merope è sempre stato molto caro. "Pur essendo una donna piccola di statura era una montagna di generosità e premura verso le persone – è il ricordo di don Marco Ceccarelli – per quanto la sua schiena fosse curva, era una donna retta e di grande rispetto per i sacerdoti per i quali ha prestato servizio. Una donna semplice nel senso migliore del termine, che non aveva paura della fatica, docile e testarda come l’espressione della nostra terra. Faceva sentir tutti come fossero a casa loro e non ricordo dia verla mai vista senza il suo grembiule, come fosse la sua uniforme". Ogni volta che il Cardinale Matteo Zuppi arrivava a Renazzo, non mancava di cercarla e raggiungerla per una carezza, con quell’affetto di chi riconosceva la vita di questa donna al fianco della chiesa.