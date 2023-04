Addio alla piccola Asia, l’abbraccio della città

Ha colpito tutta la comunità comacchiese, la prematura scomparsa di Asia Bonsi, che si è spenta il 6 aprile. Aveva undici anni. Da un anno combatteva contro una rara malattia. Ad Asia non è mai mancato il supporto e l’affetto della sua famiglia, che le è sempre stata accanto nel lungo calvario che ha dovuto affrontare.

In memoria della giovanissima, il Comune di Comacchio ha proclamato il lutto cittadino in concomitanza con le esequie che saranno officiate nel pomeriggio di oggi. "Comacchio – si legge nel post pubblicato sulla pagina Facebook del Comune – si unisce al cordoglio della famiglia di Asia Bonsi. La piccola si è spenta per una rara patologia con la quale ha convissuto e combattuto con la forza, l’aiuto e l’amore della famiglia e con l’affetto e lo spirito di solidarietà di tutta la comunità, senza mai perdere la speranza". Il sindaco Pierluigi Negri si fa portavoce del sentimento dell’intera cittadinanza: "È una vicenda che ha sconvolto tutti. In questo momento di dolore ci stringiamo in un forte abbraccio alla famiglia di Asia". Asia viveva assieme alla famiglia a Porto Garibaldi. La scomparsa dell’undicenne ha sconvolto non solo la località di Porto Garibaldi, ma anche quella di Lido degli Estensi, dove la madre Linda gestisce il negozio ‘Dolcemania’. Oggi verrà reso l’ultimo saluto ad Asia: le esequie saranno celebrate alle 16 nella chiesa parrocchiale di Porto Garibaldi, muovendo anticipatamente dalla camera mortuaria dell’ex ospedale ‘San Camillo’ di Comacchio. Dopo la cerimonia funebre, la piccola Asia proseguirà per il ‘Giardino della Cremazione’ della Certosa di Copparo. In suo ricordo, la famiglia invita a compiere una donazione all’associazione ‘Giulia’ (CC Postale 115 69 449) e all’associazione ‘Ti do aiuto’ (Iban: IT34U0306909606100000187991). Asia lascia la madre Linda, il papà Marco, il fratellino Mattia.

Valerio Franzoni