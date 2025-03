Addio alla stazione dei treni. Partiti i lavori di demolizione

Se ne va a colpi di benne di ruspa l’antica stazione ferroviaria Bondeno di viale Matteotti. Non c’era nessun vincolo paesaggistico sulla struttura, collabente e pericolante, dismessa da anni, murata in porte e finestre perché meta di vagabondi. Da tempo era stata svincolata come bene tutelato dalla Soprintendenza. I lavori di demolizione sono in corso. "La ditta Bertani – annuncia l’assessore ai lavori pubblici Marco Vincenzi sui social – deve ampliare i binari per i treni che arriveranno con le auto". Nel 1975 fu ripresa in alcune scene di un celebre film di Pupi Avati. "Un ricordo di tanti bondenesi che se ne va – sottolinea il sindaco Simone Saletti –, ma le novità renderanno più competitivo il territorio". Fu inaugurata nel 1888 con l’attivazione della linea ferroviaria Sermide-Ferrara. Da molti anni inaccessibile, è attualmente in concessione a Fer. I lavori in corso di demolizione, eseguiti dal concessionario, sono propedeutici alla realizzazione futura di nuovi binari di servizio per lo scarico delle merci. "Prima di essere un fabbricato, è un ricordo di tantissimi di noi che oggi se ne va – commenta il sindaco Simone Saletti –. Generazioni di bondenesi hanno preso il treno da quella stazione, magari con cadenza quotidiana per andare al lavoro o a studiare nelle scuole superiori ferraresi o all’università. Peraltro – aggiunge il primo cittadino – la vecchia stazione di Bondeno resterà per sempre impressa nella nostra memoria anche grazie alle riprese cinematografiche risalenti al 1975 per la realizzazione dell’opera di Pupi Avati "La mazurka del barone, della santa e del fico fiorone", con protagonisti Ugo Tognazzi, Paolo Villaggio e tanti altri celebri attori dell’epoca. Al suo posto, in futuro, sarà realizzata un’area più idonea per lo scalo delle merci, che servirà per migliorare la qualità del lavoro nella zona, consentendo una più efficiente sosta dei treni, nell’ottica di implementare la competitività dell’area bondenese e il suo posizionamento strategico per gli scambi commerciali con il porto di Ravenna e con l’importante direttrice del Brennero".