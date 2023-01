Addio alla volontaria Elena Conti

Un’altra figura storica del volontariato locale se ne è andata. Elena Conti, 64 anni, titolare dell’edicola, cartoleria e libreria ’Cavalieri’ di via Matteotti, è deceduta l’altra notte in un letto d’ospedale. La sua scomparsa ha lasciato tutti attoniti, destando cordoglio e commozione in città. e dintorni. Elena lascia un grande ed incolmabile vuoto in quel suo negozio, considerato tra l’altro punto di incontro della gente. Che lì si ritrovava o si soffermava anche per scambiare notizie ed opinioni. L’intera comunità ora si stringe attorno al dolore della sorella Loretta e del nipote Antonio. Elena era persona nota non solo per la sua attività commerciale. Ma anche per il ruolo di segretaria della Pro-Loco. Oggi il funerale. Alle 14,30, dopo la veglia alla camera ardente del M.Vandini, la salma verrà trasportata al crematorio di Molinella.