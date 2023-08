Addio alle cabine telefoniche a Tresignana? "No, diventeranno biblioteche" - Telecom S.p.A.

La società Telecom S.p.A. ha comunicato il programma di dismissione delle cabine telefoniche presenti sul territorio provinciale, compresa quella su viale Roma a Tresigallo. Da decenni, la cabina è contestualizzata e ormai entrata nell’immagine pubblica del viale principale della località del Comune di Tresignana, diventandone quasi un elemento caratterizzante. Ed è per questa ragione che l’amministrazione comunale ha avanzato la richiesta alla società di telefonia per il mantenimento della struttura che, persa nel tempo la sua funzione, potrà essere dedicata ad altri usi. Richiesta che è stata accolta da Telecom S.p.A. che toglierà esclusivamente l’alimentazione della linea telefonica. Ma come potrà essere valorizzata la cabina? Per rispondere a questa domanda, nei giorni scorsi la giunta comunale ha approvato uno studio di fattibilità per approdare ad un progetto per il riuso della struttura. Tra le ipotesi, la realizzazione di una ‘Bibliocabina’, ossia un punto di deposito e prelievo libero dei libri, con il coinvolgimento, oltre che del Comune, del Servizio bibliotecario. Altra ipotesi, una ‘Fumettocabina’: questa possibilità tenderebbe ad aprire e avvicinare la cittadinanza, in particolare i giovani, al mondo del fumetto, anche in continuità con la scuola del fumetto ‘Fantàsia’ nata negli spazi dell’Ex Ca.Le.Fo.. Altra opzione, l’istituzione di un punto di distribuzione di materiale informativo turisticopromozionale. L’obiettivo è quello di donare nuova vita alla cabina telefonica, "attraverso un progetto – spiega il sindaco di Tresignana, Laura Perelli (nella foto)– che possa valorizzarla. Inoltre, il suo mantenimento eviterebbe uno squilibrio nell’immagine di viale Roma che, come tutto il centro di Tresigallo, in questi anni è diventato location per riprese cinematografiche, servizi fotografici e luogo di eventi".