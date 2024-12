Addio all’ex sindaco Romanini: "Incarnò valori di giustizia sociale"

Si è spento nel giorno della Vigilia di Natale, all’età di 93 anni, l’ex sindaco di Lagosanto Savino Romanini (nella foto). Un uomo "che con umiltà e fermezza – affermano dalla Federazione provinciale del Psi di Ferrara, nell’annunciarne la scomparsa – ha incarnato i valori della libertà, del lavoro e della giustizia sociale". Cresciuto in un periodo di grandi difficoltà, da giovane Romanini trovò nel Partito Socialista la sua casa politica, ispirato dalle figure di Giacomo Matteotti, Alda Costa e Bruno Buozzi. Dal 1967 al 1969, Savino fu primo cittadino di Lagosanto, il "sindaco operaio", come molti lo ricordano. Fu durante il suo mandato che il 17 dicembre del 1968 si inaugurò il nuovo municipio, un segno tangibile del suo impegno per la comunità. Non si trattava solo di un edificio, ma di un luogo che rappresentava il futuro, la speranza e il senso di appartenenza dei cittadini. Romanini non ha mai smesso di essere vicino alla sua gente. Anche negli ultimi anni, nonostante l’età, inforcava la bicicletta e consegnava personalmente ai laghesi lettere con gli auguri natalizi a nome del Partito Socialista, accompagnandole con parole di incoraggiamento e speranza. La Federazione provinciale del Psi di Ferrara, consapevole del valore di un uomo come Romanini, lo aveva recentemente omaggiato con una targa e una spilla raffigurante un garofano rosso: "Un gesto simbolico per ringraziarlo del suo instancabile impegno politico e umano. "Un uomo che non ha mai smesso di credere nel ‘sol dell’avvenir’, guidato dalla forza delle sue idee e dall’amore per la libertà", hanno ricordato i compagni di partito".