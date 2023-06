Addio allo storico barbiere ’Marchin’ "Una vita trascorsa in bottega"

"Un uomo benvoluto da tutti, grande lavoratore e l’amico che tutti avrebbero voluto avere". È il ricordo commosso di Davide Nardini, ex sindaco di Codigoro e attuale presidente di Asp Delta e della Pro Loco, di Marco Succi Leonelli scomparso ieri notte, lo storico barbiere codigorese che avrebbe compiuto 70 anni il prossimo 3 luglio. Tifossissimo dell’Inter. Con Davide Nardini, Gabriele Zanardi e il gorese Antonio Ricci erano soliti vendersi tutte le domeniche mattina, guadare le partite di calcio assieme ad altri amici, parlare dei progetti futuri, ma sopratutto epici confronti a colpi di Briscola e Tresette nel bar Francia, fra sfottò di chi vinceva verso i perdenti, ma sempre pronti a ridere uno dell’altro delle giocate sbagliate. Ma lui era per tutti "Marchin" forse per quel corpo non troppo imponente. Eppure negli anni ‘70 e ‘80 era imbattibile a tennis, fece anche un provino come calciatore nel Bologna, senza entrarvi, ma la passione per il calcio, come regista, lo vide calcare il rettangolo verde per anni negli amatori. Marco aveva iniziato a tagliare i capelli fin da giovanissimo, a soli 11 anni, come aiutante, poi aprendo un’attività propria ed infine fece società con l’apprendista Tiziano Tagliatti, creando la barberia "Marco e Tiziano", in via XX Settembre. Frequentatissimo dai giovani, sempre e solo su appuntamento, i due barbieri sono anche parte della storia del taglio dei capelli. Una storia interrotta per 5 mesi a causa dell’ictus che colpì Tagliatti. Problemi di salute che, prima del decesso di ieri, non risparmiarono neanche Marco. Era con amici ad Abano Terme quando venne colpito da un primo infarto e il ricovero d’urgenza a Padova. "Lo andammo a prendere per riportarlo a casa – aggiunge Gabriele Zanardi, suo amico di sempre – ma si vedeva che era provato. Voleva chiudere l’attività in bellezza, a testa alta, diceva sempre". Poi 28 giorni fa il secondo devastante attacco al cuore. Venne portato in Rianimazione a Cona, il tragico epilogo la scorsa notte. Esprime la propria vicinanza a tutti i familiari il sindaco Alice Zanardi. Nel 2005 perse l’adorata moglie Paola che gli aveva donato Andrea, oggi quarantaduenne. Lascia le sorelle Ornella e Catia e la mamma Elena. Lunedì gli sarà dato l’estremo saluto, alle 15,30 nella chiesa di San Martino. Terminata la funzione religiosa la salma proseguirà per la cremazione.

cla. casta.