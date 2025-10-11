Addio allo storico e scrittore Giancarlo Bersani

Si è spento all’età del 92 anni Giancarlo Bersani, noto commerciante che per decenni ha gestito in pieno centro cittadino, insieme alla moglie, un negozio di abbigliamento. Bersani è deceduto ieri l’altro all’ospedale Mazzolani-Vandini, dove era ricoverato. Ma il suo nome non è legato solo all’attività di esercente, ma anche alla storia locale, in quanto scrittore e profondo conoscitore della sua Argenta, dei suoi dintorni e delle sue genti. Mentre torna alla mente anche il suo passato di uomo dedito all’arte ed alla cultura, appassionato di pittura e di ceramica. Di lui si ricordano anche i trascorsi da collaboratore di giornali. E poi per l’impegno profuso nel circolo "Amici di Argenta" associazione di cui fu cofondatore. La sua scomparsa ha destato non poco cordoglio e commozione nell’ intera comunità. In tanti si son stretti con parole di affetto e vicinanza attorno al dolore dei famigliari, in lutto. Ora lo piangono la consorte, i due figli, nipote e parenti tutti. A loro son giunte innumerevoli parole e messaggi di condoglianze postate anche sui social. Di Bersani, persona oltremodo socievole e cordiale, resterà sempre indelebile nella memoria collettiva e di chi gli ha voluto bene, oltre che ai suoi cari, quell’eterno sorriso stampato sulla bocca. Il funerale è in programma per oggi. Alle 9,15, dopo un ultimo saluto alla salma, in veglia alla camera ardente del nosocomio, le spoglie verranno trasportate in duomo ad Argenta per la messa di suffragio. E, al termine della funzione religiosa, tumulate nel cimitero locale. Per espressa volontà, indicata sull’epigrafe, si chiede che eventuali offerte vengano devolute in beneficenza.

Nando Magnani