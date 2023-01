Addio all’occupazione per oltre cinquemila

In Emilia Romagna sono state 5.146 le dimissioni dal lavoro e le risoluzioni consensuali di lavoratrici madri e lavoratori padri, il 9,8 per cento dei 52.436 casi a livello nazionale. Nel 2020 erano stati 4.174. Dunque, in regione, si registra un incremento che riflette quello nazionale. Questo il dato saliente del report annuale sulla convalida delle dimissioni e risoluzioni consensuali di lavoratrici madri e lavoratori padri in Emilia-Romagna. La maggior parte di questi recessi riguarda lavoratrici e lavoratori di nazionalità italiana, 4.112 casi, il 79,9 per cento del totale. Si rileva, rispetto agli anni passati, una diminuzione dei recessi di persone extracomunitarie e di altri paesi dell’Unione europea, rispettivamente 761 e 273 (circa il 25 per cento di casi in meno, dati significativi di una mutazione del mercato del lavoro avvenuta nell’era Covid).