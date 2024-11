"Addio Bruno, pilastro del paese. Rimarrai sempre nei nostri cuori"

La comunità di Mezzogoro ha voluto stringersi attorno a Giuseppina Bruini, i figli Marco, Tenente Colonnello dei Carabinieri, e Serena, familiari di Bruno Passarelli nel giorno del suo ultimo addio. Passarelli ex comandante dei vigili urbani di Codigoro, fondatore dell’associazione di volontariato "Il Ponte" a Mezzogoro.

C’erano i più alti ufficiali del comando provinciale dei Carabinieri di Padova e il comandante della compagnia di Comacchio. Gli amici, con le loro giubbe, de "Il Ponte" e tantissima gente. Nella chiesa gremita Don Raymond Ekanga, durante l’omelia ha detto "come il chicco di grano che muore porta molto frutto, noi produciamo ciò che abbiamo seminato e Bruno ha seminato tantissimo e la sua bontà la vediamo ancora attorno a noi con ciò che ha fatto per gli altri". Al termine della messa, tanti gli interventi dal sindaco Alice Zanardi agli amici che hanno voluto ricordare chi era Bruno Passarelli, dall’ex presidente de Il Ponte a Giorgio Tieghi collega nei vigili urbani. Il primo cittadino lo ha ricordato come "un pilastro della nostra comunità. Bruno ha incarnato i valori più alti della sua professione di vigile urbano". Tieghi ha parlato della sua straordinaria generosità quando lo scoppiò la guerra in Jugoslavia, "fu il promotore di oltre 40 viaggi andando a chiedere viveri, abiti e quant’altro a comuni e negozi".Toccante il saluto di Morena Mazzanti, collega in comune e mamma del figlio Cesare vittima di un incidente gravissimo. "Certe persone mettono radici profonde nel tuo animo e Bruno le ha messe nel mio. Dopo l’incidente di mio figlio,quando dopo mesi al San Giorgio, gli fu concesso di tornare a casa nel fine settimana lui c’era sempre con la sua disponibilità". L’ultima mesto saluto davanti alla chiesa nella sua Mezzogoro, circondato dai tanti che gli hanno voluto bene.

Claudio Castagnoli